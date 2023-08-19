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Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав России

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Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными государствами будет действовать до восстановления прав России.
Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом информирует Минфин России.

В сообщении сказано, что предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными государствами будет действовать до тех пор, пока права России не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы.

В марте Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

8 августа президент России Владимир Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров.

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