Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав России

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными государствами будет действовать до восстановления прав России.

Об этом информирует Минфин России.

В сообщении сказано, что предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными государствами будет действовать до тех пор, пока права России не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы.

В марте Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

8 августа президент России Владимир Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров.