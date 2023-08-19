Захарова призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых

МИД России призывает американскую сторону сосредоточиться на непубличном диалоге по вопросам обмена заключёнными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определённому президентами России и США в 2021 году», — сказала она РИА Новости.

Захарова напомнила, что именно благодаря «тихой дипломатии» удалось совершить обмен Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер.

В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы работать с Россией по вопросу обмена заключёнными, невзирая на разногласия.