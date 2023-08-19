Захарова призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых
- РИА Новости
«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определённому президентами России и США в 2021 году», — сказала она РИА Новости.
Захарова напомнила, что именно благодаря «тихой дипломатии» удалось совершить обмен Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер.
В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы работать с Россией по вопросу обмена заключёнными, невзирая на разногласия.