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Захарова призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых

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МИД России призывает американскую сторону сосредоточиться на непубличном диалоге по вопросам обмена заключёнными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых
  • РИА Новости

«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определённому президентами России и США в 2021 году», — сказала она РИА Новости.

Захарова напомнила, что именно благодаря «тихой дипломатии» удалось совершить обмен Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер.

В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы работать с Россией по вопросу обмена заключёнными, невзирая на разногласия.

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