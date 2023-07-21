Блинкен: США готовы работать с Россией по обмену заключёнными, несмотря на разногласия

США готовы работать с Россией по вопросу обмена заключёнными, невзирая на разногласия.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Даже если и когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину», — цитирует его РИА Новости.

По словам госсекретаря, Вашингтон готов продолжать работать на этом направлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по обмену заключёнными сохранились, но должны осуществляться «в полной тишине».