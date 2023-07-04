Песков: контакты по обмену заключёнными с США сохранились
- РИА Новости
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«Мы говорили, что определённые контакты на этот счёт есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», — сказал он.
Ранее сообщалось, что посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и посетила арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.