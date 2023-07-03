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WSJ: посол США посетила в Москве арестованного по делу о шпионаже журналиста Гершковича

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Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и посетила арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
WSJ: посол США посетила в Москве арестованного по делу о шпионаже журналиста Гершковича
  • Gettyimages.ru

«Посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве произошло спустя чуть более недели после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа», — говорится в материале WSJ.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста Гершковичу на три месяца.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

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