WSJ: посол США посетила в Москве арестованного по делу о шпионаже журналиста Гершковича

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и посетила арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве произошло спустя чуть более недели после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа», — говорится в материале WSJ.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста Гершковичу на три месяца.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.