Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу на три месяца.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что жалоба защиты Гершковича не удовлетворена.

Решение первой судебной инстанции оставлено без изменений.

Основная часть судебного заседания прошла в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.

23 мая Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Эвану Гершковичу по делу о шпионаже против России.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.