Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что жалоба защиты Гершковича не удовлетворена.
Решение первой судебной инстанции оставлено без изменений.
Основная часть судебного заседания прошла в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.
23 мая Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Эвану Гершковичу по делу о шпионаже против России.
Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.