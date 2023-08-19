Захарова назвала спекуляциями заявления о возможных обменах заключёнными с США

Сообщения американских СМИ о возможных обменах заключёнными между Россией и США являются спекуляциями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Спекуляции на тему возможных обменов «сидельцев» между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации», — приводит РИА Новости её слова.

Захарова подчеркнула, что такие действия происходят исключительно по внутриполитическим соображениям Вашингтона.

Дипломат призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по обмену заключёнными сохранились, но должны осуществляться «в полной тишине».