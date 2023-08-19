Захарова назвала спекуляциями заявления о возможных обменах заключёнными с США
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«Спекуляции на тему возможных обменов «сидельцев» между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации», — приводит РИА Новости её слова.
Захарова подчеркнула, что такие действия происходят исключительно по внутриполитическим соображениям Вашингтона.
Дипломат призвала США обратиться к непубличному диалогу по обмену заключённых.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по обмену заключёнными сохранились, но должны осуществляться «в полной тишине».