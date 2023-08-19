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Китайские военные провели учения возле острова Тайвань

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ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели патрулирование и учения близ Тайваня, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

«19 августа Восточное командование НОАК организовало совместное патрулирование вокруг острова Тайвань и проверку боевой готовности ВВС и ВМС, а также совместные военно-морские и военно-воздушные учения», — цитирует его ТАСС.

В ведомстве пояснили, что учения позиционируются как «предупреждение сепаратистским силам, поддерживающим так называемую «независимость Тайваня».

Ранее в МИД Китая заявили, что причина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.

Минобороны КНР назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая.

Также посольство КНР назвало поставки оружия США Тайваню угрозой миру в регионе.

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