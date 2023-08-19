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BI: ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, но на Украину пока не вернутся

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Представитель армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл заявил, что украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в ФРГ.

Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что около 200 украинцев завершили одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения в Хоэнфельсе.

Теперь, по данным газеты, они отправятся в Графенвёр и не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

«Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания», — говорится в статье.

Ранее Дания сообщила о получении разрешения США на передачу ВСУ истребителей F-16.

Также генерал США Джеймс Хекер отметил, что ВСУ понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16.

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