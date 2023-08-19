BI: ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, но на Украину пока не вернутся
Об этом пишет Business Insider.
Отмечается, что около 200 украинцев завершили одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения в Хоэнфельсе.
Теперь, по данным газеты, они отправятся в Графенвёр и не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.
«Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания», — говорится в статье.
Ранее Дания сообщила о получении разрешения США на передачу ВСУ истребителей F-16.
Также генерал США Джеймс Хекер отметил, что ВСУ понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16.