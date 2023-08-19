Politico: в США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры с Россией

В США признают, что могли упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров», — говорится в статье.

При этом отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена всё чаще задаётся вопросом о своих будущих действиях с учётом того, что она не собирается «вечно» оказывать поддержку Украине.

Ранее в МИД России заявили, что Запад склоняет союзников Москвы прекратить с ней все контакты.

Также, по мнению французского политика Флориана Филиппо, Запад сделал всё, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным.