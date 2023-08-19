Irish Times: ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке ВСУ
Об этом пишет Irish Times.
По словам представителей Зелёной партии, а также депутата нижней палаты парламента Пола Мёрфи, планы сил обороны по обучению украинских военных являются «новым шагом в нарушении правительством Ирландии военного нейтралитета».
При этом в Минобороны страны заявили, что Ирландия нейтральна в военном плане, но не в политическом.
«Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Ирландия в 2022—2024 годах собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.
Вместе с тем сообщалось, что в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток.