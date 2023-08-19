Irish Times: ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке ВСУ

Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки украинских военных, назвав их нарушением принципа нейтралитета.

Об этом пишет Irish Times.

По словам представителей Зелёной партии, а также депутата нижней палаты парламента Пола Мёрфи, планы сил обороны по обучению украинских военных являются «новым шагом в нарушении правительством Ирландии военного нейтралитета».

При этом в Минобороны страны заявили, что Ирландия нейтральна в военном плане, но не в политическом.

«Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Ирландия в 2022—2024 годах собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.

Вместе с тем сообщалось, что в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток.