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Irish Times: ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке ВСУ

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Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки украинских военных, назвав их нарушением принципа нейтралитета.

Об этом пишет Irish Times.

По словам представителей Зелёной партии, а также депутата нижней палаты парламента Пола Мёрфи, планы сил обороны по обучению украинских военных являются «новым шагом в нарушении правительством Ирландии военного нейтралитета».

При этом в Минобороны страны заявили, что Ирландия нейтральна в военном плане, но не в политическом.

«Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Ирландия в 2022—2024 годах собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.

Вместе с тем сообщалось, что в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток.

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