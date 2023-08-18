Газета Die Zeit сообщила о росте скептицизма от контрнаступления ВСУ

Немецкая газета Die Zeit рассказала о росте скептицизма относительно возможных итогов так называемого контрнаступления Украины.

«Растёт скептицизм относительно того, сможет ли Украина освободить больше территории», — говорится в заявлении.

Авторы статьи напоминают, что контрнаступление вступает в решающую фазу.

«И пока армии не удалось прорвать российские рубежи обороны. Территория, освобождённая в ходе нынешней кампании, едва превышает средний район Германии», — отмечается в тексте.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным.