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Захарова: киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия.
Захарова: киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия
  • РИА Новости

«Украинские власти продолжают войну с каноническим православием... Изгоняя каноническую церковь из её обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», — сказано в её комментарии на официальном сайте ведомства.

Она отметила, что международное сообщество и профильные организации «позорно молчат».

Ранее стало известно, что представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры.

15 августа директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что каноническая православная церковь на Украине физически уничтожается, а для Киева не существует красных линий в этом вопросе.

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