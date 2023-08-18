Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия.

«Украинские власти продолжают войну с каноническим православием... Изгоняя каноническую церковь из её обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», — сказано в её комментарии на официальном сайте ведомства.

Она отметила, что международное сообщество и профильные организации «позорно молчат».

Ранее стало известно, что представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры.

15 августа директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что каноническая православная церковь на Украине физически уничтожается, а для Киева не существует красных линий в этом вопросе.