В Киево-Печерской лавре обратились за помощью к омбудсмену из-за захвата зданий

Представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман.

AP

Он подчеркнул, что администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» пытается самоуправно произвести опечатку корпусов №57 и 58 Нижней лавры. «В интересах монастыря в связи с противоправными действиями предоставлено обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека», — написал Чекман в Telegram. Ранее стало известно, что у наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла диагностировали острый инфаркт миокарда. 7 августа его освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.