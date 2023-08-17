В Киево-Печерской лавре обратились за помощью к омбудсмену из-за захвата зданий
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Он подчеркнул, что администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» пытается самоуправно произвести опечатку корпусов №57 и 58 Нижней лавры.
«В интересах монастыря в связи с противоправными действиями предоставлено обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека», — написал Чекман в Telegram.
Ранее стало известно, что у наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.
7 августа его освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.