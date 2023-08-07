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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Никиту Чекмана.
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог
  • РИА Новости

«Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесён залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку», — сказал адвокат.

Чекман показал кадры с освобождённым митрополитом, который передвигался с ним на автомобиле.

Митрополит Павел поблагодарил всех причастных к своему освобождению.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога $890 тыс.

15 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленно освободить митрополита.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой помочь наместнику Киево-Печерской лавры.

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