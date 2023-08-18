Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил об антироссийской идеологии Запада.

Об этом он сказал в кулуарах проходящего в Минске международного антифашистского форума.

По его словам, уже в XXI веке наблюдается ситуация, когда Россия внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, в том числе современного неонацизма, при этом Запад голосует против документа.

«Против резолюции голосуют США, Великобритания, Франция, то есть идеология этих стран не антифашистская, а антисоветская, теперь — антироссийская», — отметил он.

Грызлов подчеркнул, что Запад создал на украинской территории государство, которое мы называем «анти-Россия».

«На этой территории пытаются максимально обескровить именно Россию и нашего верного союзника Белоруссию», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украиной последние годы руководили связанные с Западом люди, создававшие «анти-Россию».