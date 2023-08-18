Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства»*.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале информационного интернет-портала «МВД МЕДИА».

«Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант «умышленно предоставил» деньги участнику ИГ*, после чего они были потрачены на покупку огнестрельного оружия.

Ранее суд приговорил к трём годам колонии украинца за призывы к терроризму.

Также сообщалось, что прокуратура проверит актёра Алексея Панина на публичные призывы к терроризму.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.