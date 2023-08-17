Суд приговорил к трём годам колонии украинца за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма приговорил к трём годам колонии гражданина Украины, который прибыл во Владимирскую область.

РИА Новости