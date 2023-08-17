Узнать больше

Суд приговорил к трём годам колонии украинца за призывы к терроризму

Короткая ссылка
Второй Западный окружной военный суд по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма приговорил к трём годам колонии гражданина Украины, который прибыл во Владимирскую область.
Суд приговорил к трём годам колонии украинца за призывы к терроризму
  • РИА Новости

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России.

«Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС заявление регионального управления ФСБ России.

Ранее в УФСБ по Владимирской области заявили, что жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по обвинению в государственной измене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить