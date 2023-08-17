Суд приговорил к трём годам колонии украинца за призывы к терроризму
- РИА Новости
Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России.
«Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС заявление регионального управления ФСБ России.
Ранее в УФСБ по Владимирской области заявили, что жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по обвинению в государственной измене.