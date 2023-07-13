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Желавший вступить в ВСУ житель Владимирской области арестован по делу о госизмене

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В УФСБ по Владимирской области заявили, что жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по обвинению в государственной измене.
Желавший вступить в ВСУ житель Владимирской области арестован по делу о госизмене
  • Gettyimages.ru

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Вязники Владимирской области, 1985 года рождения, причастного к попытке совершения государственной измены, выразившейся в намерении перехода на сторону противника в целях участия в военных действиях», — отмечается в заявлении.

По данным спецслужбы, злоумышленник хотел участвовать в вооружённом конфликте против России на стороне ВСУ в рядах незаконного формирования, которое входит в состав украинской армии. С марта по декабрь 2022 года он много раз направлял на электронную почту соответствующего формирования заполненную анкету кандидата. 

Подозреваемого в госизмене задержали в мае, когда он попытался пересечь границу России. В июне в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Сейчас же его отправили под стражу.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.

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