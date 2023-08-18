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ВОЗ: число случаев инфицирования COVID-19 в мире выросло на 63% за 28 дней

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за 28 дней число случаев инфицирования COVID-19 в мире выросло на 63%.

Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что в период с 17 июля по 13 августа коронавирусной инфекцией в мире заразились более 1,4 млн человек.

При этом, как указано в публикации, более 2,3 тыс. умерли. 

В организации констатировали, что COVID-19 «остаётся крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации.

Ранее в NYP заявили, что в США наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.

Также сообщалось, что из-за длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног.

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