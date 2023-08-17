В Турции предупредили Россию о рисках в Чёрном море из-за досмотра сухогруза

Анкара предупредила Москву о рисках, связанных с ростом напряжённости в Чёрном море при повторении ситуаций, похожих на досмотр российскими военными сухогруза «Сукра Окан».

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжённость в Чёрном море», — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учреждённого под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию, несмотря на то, что владельцем судна был гражданин Турции, оно шло не под турецким флагом. Также в заявлении отметили, что проверка проходила в международных водах.

Ранее сообщалось, что корабль «Василий Быков» Военно-морского флота России принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Телеканалу CNN в транспортной компании, которой принадлежит судно, сообщили, что проверка судна «Сукра Окан» прошла без негативных действий.