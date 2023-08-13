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Корабль ВМФ России принудительно остановил следовавший в украинский порт Измаил сухогруз

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Корабль «Василий Быков» Военно-морского флота России принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Корабль ВМФ России принудительно остановил следовавший в украинский порт Измаил сухогруз
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«13 августа около 06:40 мск в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота «Василий Быков» обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, капитан сухогруза не отреагировал на требование российской стороны остановить судно для проведения досмотра.

С целью принудительной остановки сухогруза с российского корабля был открыт предупредительный огонь.

В целях досмотра сухогруза был поднят вертолёт Ка-29.

Позже судно остановилось, прошло проверку и продолжило движение в украинский порт.

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