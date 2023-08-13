Корабль ВМФ России принудительно остановил следовавший в украинский порт Измаил сухогруз
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«13 августа около 06:40 мск в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота «Василий Быков» обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, капитан сухогруза не отреагировал на требование российской стороны остановить судно для проведения досмотра.
С целью принудительной остановки сухогруза с российского корабля был открыт предупредительный огонь.
В целях досмотра сухогруза был поднят вертолёт Ка-29.
Позже судно остановилось, прошло проверку и продолжило движение в украинский порт.