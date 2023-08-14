Владелец: проверка судна «Сукра Окан» прошла без негативных действий
- РИА Новости
«Они не выступили с какими-либо угрозами и не предприняли негативных действий в отношении экипажа», — говорится в материале.
Сотрудник компании заявил, что было принято решение продолжить путь судна ввиду отсутствия отрицательных последствий.
Ранее сообщалось, что корабль «Василий Быков» Военно-морского флота России принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.