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Владелец: проверка судна «Сукра Окан» прошла без негативных действий

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Экипаж российского патрульного корабля провёл нормальную процедуру проверки сухогруза «Сукра Окан», негативных действий не предпринималось, заявили телеканалу CNN в транспортной компании, которой принадлежит судно.
Владелец: проверка судна «Сукра Окан» прошла без негативных действий
  • РИА Новости

«Они не выступили с какими-либо угрозами и не предприняли негативных действий в отношении экипажа», — говорится в материале.

Сотрудник компании заявил, что было принято решение продолжить путь судна ввиду отсутствия отрицательных последствий.

Ранее сообщалось, что корабль «Василий Быков» Военно-морского флота России принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

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