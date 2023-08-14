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Глава парламента Крыма предложил перекрыть доступ кораблей в украинские порты

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Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил перекрыть доступ кораблей в украинские порты.
Глава парламента Крыма предложил перекрыть доступ кораблей в украинские порты
  • РИА Новости

«Упорно пытаются украинские власти и их западные хозяева выстроить новый «зерновой коридор» в Чёрном море — теперь без России... На мой взгляд, по этому коридору вообще никого нельзя пускать», — написал Константинов в своём Telegram-канале.

По его словам, под прикрытием данного коридора проходили атаки на российское побережье и российские корабли.

Он отметил, что есть доказательства использования коридора для транспортировки оружия.

Ранее корабль «Василий Быков» Военно-морского флота России принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

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