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Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок.
Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок
  • AP

«Они искренне верят, что им сойдёт с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее большое жюри в американском штате Джорджия подало новый иск против Трампа и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где он будет формально арестован.

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