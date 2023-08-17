Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок.

«Они искренне верят, что им сойдёт с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее большое жюри в американском штате Джорджия подало новый иск против Трампа и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где он будет формально арестован.