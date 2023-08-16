CNN: Трампу предписано явиться в тюрьму штата Джорджия, где его арестуют

Бывший президент США Дональд Трамп должен до 25 августа добровольно явится в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где он будет формально арестован, заявили в офисе шерифа округа.

«На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит», — приводит телеканал CNN заявление.

Отмечается, что обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, которая включает обыск, фотографию и снятие отпечатков пальцев.

Ранее большое жюри в американском штате Джорджия подало новый иск против Трампа и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.