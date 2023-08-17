МИД России: мир должен вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой, заявили в МИД России на фоне силового штурма обители, где проживают монахи и паломники.

В ведомстве назвали происходящее блокадой с откровенно варварскими методами, в числе которых — запрет на передачу продуктов верующим.

«Цинизм состоит в том, что киевский режим прибегает к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей — уморить их голодом... Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное», — говорится в заявлении.

В МИД России призвали всех людей доброй воли не допустить акта насилия в отношении монахов и прекратить издевательства над находящимися в обители людьми.

«Обращаем внимание международных правозащитных организаций... реакции которых мы так и не услышали, на то, что в центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что у наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

7 августа его освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.

Представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры.