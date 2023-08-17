Узнать больше

МИД России: мир должен вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Короткая ссылка
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой, заявили в МИД России на фоне силового штурма обители, где проживают монахи и паломники.
МИД России: мир должен вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой
  • РИА Новости

В ведомстве назвали происходящее блокадой с откровенно варварскими методами, в числе которых — запрет на передачу продуктов верующим.

«Цинизм состоит в том, что киевский режим прибегает к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей — уморить их голодом... Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное», — говорится в заявлении.

В МИД России призвали всех людей доброй воли не допустить акта насилия в отношении монахов и прекратить издевательства над находящимися в обители людьми.

«Обращаем внимание международных правозащитных организаций... реакции которых мы так и не услышали, на то, что в центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что у наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

7 августа его освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.

Представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить