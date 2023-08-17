В МИД России осудили жестокое обращение латвийских силовиков с мигрантами
- РИА Новости
В ведомстве напомнили, что латвийские пограничники и полицейские избивали, пытали током, незаконно содержали под стражей и подвергали психологическому воздействию около сотни человек.
Захарова напомнила, что международные структуры неоднократно призывали власти Латвии навести порядок.
«Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима — идейного наследника и последователя нацистских преступников», — сказала она.
По словам дипломата, до тех пор, пока заступники Латвии на Западе будут не замечать творящегося беззакония, ситуация с правами человека в стране будет вызывать тревогу.
Ранее Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов.
Также с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.