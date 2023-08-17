В МИД России осудили жестокое обращение латвийских силовиков с мигрантами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) о фактах жестокого обращения силовиков в Латвии с мигрантами.

В ведомстве напомнили, что латвийские пограничники и полицейские избивали, пытали током, незаконно содержали под стражей и подвергали психологическому воздействию около сотни человек.

Захарова напомнила, что международные структуры неоднократно призывали власти Латвии навести порядок.

«Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима — идейного наследника и последователя нацистских преступников», — сказала она.

По словам дипломата, до тех пор, пока заступники Латвии на Западе будут не замечать творящегося беззакония, ситуация с правами человека в стране будет вызывать тревогу.

Ранее Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов.

Также с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.