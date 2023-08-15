Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов
- AFP
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Об этом заявило ведомство на своём официальном сайте.
«С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы», — сообщила госпогранслужба.
Отмечается, что увеличилось количество мигрантов, которые пытаются попасть в Латвию со стороны Белоруссии, а за последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы.
Ранее сообщалось, что с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.