Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов

Латвия решила провести дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков в связи с растущим потоком мигрантов на белорусской границе.

Об этом заявило ведомство на своём официальном сайте.

«С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы», — сообщила госпогранслужба.

Отмечается, что увеличилось количество мигрантов, которые пытаются попасть в Латвию со стороны Белоруссии, а за последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.