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Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов

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Латвия решила провести дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков в связи с растущим потоком мигрантов на белорусской границе.
Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за роста потока мигрантов
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом заявило ведомство на своём официальном сайте.

«С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы», — сообщила госпогранслужба.

Отмечается, что увеличилось количество мигрантов, которые пытаются попасть в Латвию со стороны Белоруссии, а за последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.

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