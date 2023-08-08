Латвия решила усилить погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа
Об этом говорится на официальном сайте властей страны.
Согласно представленным данным, ограничения будут действовать с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Латвия, Литва и Польша разработали механизм закрытия границы с Белоруссией при возникновении критической ситуации.