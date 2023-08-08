Узнать больше

Латвия решила усилить погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа

Короткая ссылка
Правительство Латвии с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.

Об этом говорится на официальном сайте властей страны.

Согласно представленным данным, ограничения будут действовать с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Латвия, Литва и Польша разработали механизм закрытия границы с Белоруссией при возникновении критической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить