Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае кризисов

Латвия, Литва и Польша выработали механизм полного закрытия границы с Белоруссией в случае возникновения критической ситуации.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«На уровне ответственных инстанций наших стран достигнута договорённость о согласовании оценки конкретных ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.