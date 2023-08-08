Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае кризисов
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Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«На уровне ответственных инстанций наших стран достигнута договорённость о согласовании оценки конкретных ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать», — цитирует её ТАСС.
Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.