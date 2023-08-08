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Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае кризисов

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Латвия, Литва и Польша выработали механизм полного закрытия границы с Белоруссией в случае возникновения критической ситуации.
Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае кризисов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«На уровне ответственных инстанций наших стран достигнута договорённость о согласовании оценки конкретных ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.

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