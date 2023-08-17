Жительнице Техаса предъявили обвинения в угрозах судье по делу Трампа

Жительнице Техаса Эбигейл Джо Шри предъявили обвинения в угрозах убийством судье, которая рассматривает дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году.

Об этом сообщает NBC News.

5 августа женщина позвонила в кабинет окружного судьи США Тани Чуткан, занимающейся уголовным делом Трампа, и оставила сообщение с угрозами в её адрес.

«Если Трамп не будет избран в 2024 году, мы придём, чтобы убить тебя», — заявила Шри.

Женщину уже арестовали, а её адвокат отказался комментировать произошедшее.

Ранее стало известно, что прокуратура американского штата Джорджия предложила назначить разбирательство по делу Трампа на 4 марта 2024 года.