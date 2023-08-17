Жительнице Техаса предъявили обвинения в угрозах судье по делу Трампа
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Об этом сообщает NBC News.
5 августа женщина позвонила в кабинет окружного судьи США Тани Чуткан, занимающейся уголовным делом Трампа, и оставила сообщение с угрозами в её адрес.
«Если Трамп не будет избран в 2024 году, мы придём, чтобы убить тебя», — заявила Шри.
Женщину уже арестовали, а её адвокат отказался комментировать произошедшее.
Ранее стало известно, что прокуратура американского штата Джорджия предложила назначить разбирательство по делу Трампа на 4 марта 2024 года.