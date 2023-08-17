Узнать больше

Жительнице Техаса предъявили обвинения в угрозах судье по делу Трампа

Короткая ссылка
Жительнице Техаса Эбигейл Джо Шри предъявили обвинения в угрозах убийством судье, которая рассматривает дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году.
Жительнице Техаса предъявили обвинения в угрозах судье по делу Трампа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает NBC News.

5 августа женщина позвонила в кабинет окружного судьи США Тани Чуткан, занимающейся уголовным делом Трампа, и оставила сообщение с угрозами в её адрес.

«Если Трамп не будет избран в 2024 году, мы придём, чтобы убить тебя», — заявила Шри.

Женщину уже арестовали, а её адвокат отказался комментировать произошедшее.

Ранее стало известно, что прокуратура американского штата Джорджия предложила назначить разбирательство по делу Трампа на 4 марта 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить