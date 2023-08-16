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Прокуратура Джорджии предложила назначить разбирательство по делу Трампа на 4 марта

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Прокурор округа американского штата Джорджия Фэни Уиллис выступила с предложением назначить начало разбирательства по делу бывшего президента США Дональда Трампа на 4 марта 2024 года.
Прокуратура Джорджии предложила назначить разбирательство по делу Трампа на 4 марта
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

«Судебный процесс начнётся 4 марта 2024 года», — говорится в тексте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трампу предписано добровольно явиться в тюрьму округа Фултон до 25 августа, где его формально арестуют.

Большое жюри подало иск против бывшего президента США и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

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