Медведев назвал смелыми и точными слова Саркози о Крыме
- РИА Новости
По его словам, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних.
Медведев подчеркнул, что Саркози не утратил здравого смысла по сей день.
«Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее Медведев заявил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.