Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова бывшего президента Франции Николя Саркози о принадлежности Крыма являются смелыми и точными.

По его словам, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних.

Медведев подчеркнул, что Саркози не утратил здравого смысла по сей день.

«Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее Медведев заявил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.