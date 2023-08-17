Hürriyet: имитировавший голос Эрдогана с помощью ИИ мошенник задержан в Турции

Спецслужбы Турции задержали мошенника, который пытался с помощью искусственного интеллекта подделать голос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета Hürriyet.

По данным издания, мужчина пытался обмануть высокопоставленных государственных чиновников и бизнесменов и звонил им более чем через 10 различных GSM-линий, которые были зарегистрированы на иностранных граждан.

Мошенника поймали за короткое время подразделения кибербезопасности MİT (Национальная разведывательная организация Турции). Его передали в руки силовых структур.

Ранее сообщалось, что власти турецкой Антальи собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей в аренду квартир туристам.