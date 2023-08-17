Hürriyet: имитировавший голос Эрдогана с помощью ИИ мошенник задержан в Турции
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По данным издания, мужчина пытался обмануть высокопоставленных государственных чиновников и бизнесменов и звонил им более чем через 10 различных GSM-линий, которые были зарегистрированы на иностранных граждан.
Мошенника поймали за короткое время подразделения кибербезопасности MİT (Национальная разведывательная организация Турции). Его передали в руки силовых структур.
Ранее сообщалось, что власти турецкой Антальи собираются ужесточить контроль за нелегальной сдачей в аренду квартир туристам.