Власти Антальи планируют ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир туристам

Власти Антальи планируют ужесточить контроль за нелегальной сдачей в аренду квартир туристам.

«В провинции теперь будет уделяться особое внимание случаям сдачи недвижимости в аренду туристам без официального уведомления властей об этом», — сообщил РИА Новости источник в руководстве провинции.

По словам собеседника издания, власти региона призвали граждан сообщать им о случаях нелегальной аренды. Впоследствии владельцев недвижимости будут привлекать к ответственности за неуплату налогов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году в Турции может быть установлен рекорд по числу туристов из России.

Аналитики «ЮKassa» и туроператора Anex провели исследование и выяснили, что самой популярной страной для отдыха россиян стала Турция.