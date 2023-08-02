Эрдоган заявил о возможном рекордном числе российских туристов в Турции в 2023 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году в Турции может быть установлен рекорд по числу туристов из России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд», — отметили в канцелярии.

Ранее аналитики «ЮKassa» и туроператора Anex провели исследование и выяснили, что самой популярной страной для отдыха россиян стала Турция.