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Эрдоган заявил о возможном рекордном числе российских туристов в Турции в 2023 году

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году в Турции может быть установлен рекорд по числу туристов из России.
Эрдоган заявил о возможном рекордном числе российских туристов в Турции в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд», — отметили в канцелярии.

Ранее аналитики «ЮKassa» и туроператора Anex провели исследование и выяснили, что самой популярной страной для отдыха россиян стала Турция.

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