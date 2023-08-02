Эрдоган заявил о возможном рекордном числе российских туристов в Турции в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд», — отметили в канцелярии.
Ранее аналитики «ЮKassa» и туроператора Anex провели исследование и выяснили, что самой популярной страной для отдыха россиян стала Турция.