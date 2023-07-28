Турция стала самым популярным местом отдыха россиян этим летом

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма платежей финтех-компании ЮMoney) и туроператора Anex провели исследование и выяснили, что самой популярной страной для отдыха россиян стала Турция.

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в мае — июне текущего года практически в два раза вырос оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Также на семьи с детьми приходится 49% заявок, от двух взрослых — 40%.

Уточняется, что больше всего заявок пришлось на Турцию (77%), а на Таиланд, Кубу и Египет — по 5,7%.

По данным «ЮKassa», в мае — июне также вырос спрос на билеты на железнодорожные и автобусные рейсы на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.