Турция стала самым популярным местом отдыха россиян этим летом
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Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что в мае — июне текущего года практически в два раза вырос оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Также на семьи с детьми приходится 49% заявок, от двух взрослых — 40%.
Уточняется, что больше всего заявок пришлось на Турцию (77%), а на Таиланд, Кубу и Египет — по 5,7%.
По данным «ЮKassa», в мае — июне также вырос спрос на билеты на железнодорожные и автобусные рейсы на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.