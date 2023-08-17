Посол России в Турции назвал экстраординарной ситуацию с Red Wings

Ситуацию с компанией Red Wings можно назвать экстраординарной, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов, комментируя задержку рейса в Турции.

Он отметил, что задержки рейсов — частое явление, но обычно они составляли от одного до трёх часов и не доставляли проблем для пассажиров.

«Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной», — сказал Ерхов в интервью ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.

Свыше 1,2 тыс. граждан России застряли в турецком городе Анталье из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам.