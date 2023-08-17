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Из-за отмены рейсов компании Red Wings более 1,2 тысячи россиян застряли в Турции

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Свыше 1,2 тыс. граждан России застряли в турецком городе Анталье из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
Из-за отмены рейсов компании Red Wings более 1,2 тысячи россиян застряли в Турции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1200 пассажиров, планировавших вернуться домой», — уточнил он.

Также посол поделился, что авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием.

Ерхов отметил, что российское генконсульство следит за ситуацией.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.

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