Из-за отмены рейсов компании Red Wings более 1,2 тысячи россиян застряли в Турции
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1200 пассажиров, планировавших вернуться домой», — уточнил он.
Также посол поделился, что авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием.
Ерхов отметил, что российское генконсульство следит за ситуацией.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.