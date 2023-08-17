BI: США списали военный корабль USS Sioux City после менее чем пяти лет службы
Об этом информирует Business Insider.
По данным издания, главной целью такого судна является работа не только в качестве лёгкого фрегата, но и в качестве прибрежного патрульного корабля. Однако корабль не оправдал ожиданий.
Отмечается, что у специалистов возникли сомнения по поводу их пригодности для выполнения поставленных задач, а также в вопросе их надёжности и живучести.
Кроме того, он оказался дорогим в эксплуатации.
Ранее стало известно, что США направили четыре эсминца в район Аляски для наблюдения за кораблями России и Китая.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.