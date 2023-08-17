BI: США списали военный корабль USS Sioux City после менее чем пяти лет службы

Военно-морские силы Соединённых Штатов официально списали военный корабль USS Sioux City стоимостью $362 млн после менее чем пяти лет службы, хотя он должен был прослужить 25 лет.

Об этом информирует Business Insider.

По данным издания, главной целью такого судна является работа не только в качестве лёгкого фрегата, но и в качестве прибрежного патрульного корабля. Однако корабль не оправдал ожиданий.

Отмечается, что у специалистов возникли сомнения по поводу их пригодности для выполнения поставленных задач, а также в вопросе их надёжности и живучести.

Кроме того, он оказался дорогим в эксплуатации.

Ранее стало известно, что США направили четыре эсминца в район Аляски для наблюдения за кораблями России и Китая.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.