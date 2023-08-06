WSJ: США направили четыре эсминца для слежения за российскими кораблями у Аляски
- AFP
Отмечается, что манёвры являются ответом Соединённых Штатов на приближение 11 кораблей России и Китая к американским территориальным водам.
«Воздушные и морские силы под нашим командованием провели операции по обеспечению обороны Соединённых Штатов и Канады», — говорится в заявлении Северного командования США.
Авторы статьи уточняют, что для слежения за кораблями были использованы четыре эсминца США и самолёт P-8 «Посейдон».
«Патруль оставался в международных водах и не рассматривался как угроза», — подчеркнули в командовании.
В конце июля сообщалось, что российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.