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WSJ: США направили четыре эсминца для слежения за российскими кораблями у Аляски

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Соединённые Штаты направили четыре эсминца в район Аляски для наблюдения за кораблями России и Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
WSJ: США направили четыре эсминца для слежения за российскими кораблями у Аляски
  • AFP

Отмечается, что манёвры являются ответом Соединённых Штатов на приближение 11 кораблей России и Китая к американским территориальным водам.

«Воздушные и морские силы под нашим командованием провели операции по обеспечению обороны Соединённых Штатов и Канады», — говорится в заявлении Северного командования США.

Авторы статьи уточняют, что для слежения за кораблями были использованы четыре эсминца США и самолёт P-8 «Посейдон».

«Патруль оставался в международных водах и не рассматривался как угроза», — подчеркнули в командовании.

В конце июля сообщалось, что российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.

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