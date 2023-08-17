Узнать больше

Экс-президент Чехии Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста

Короткая ссылка
Экс-президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста.
Экс-президент Чехии Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста
  • AP

По его словам, 80% беженцев составляют женщины и дети.

«Я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Что ж, кажется, я ошибся, или эта информация была неточной. Вчера меня посетил мэр Находа Ян Бирке. И он мне сказал: «В Наход направили тысячу украинцев, и значительную часть из них (я не говорю, что большинство) составляют молодые люди», — сказал Земан в интервью СNN Prima.

Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.

Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить