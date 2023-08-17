Экс-президент Чехии Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста

Экс-президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста.

По его словам, 80% беженцев составляют женщины и дети.

«Я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Что ж, кажется, я ошибся, или эта информация была неточной. Вчера меня посетил мэр Находа Ян Бирке. И он мне сказал: «В Наход направили тысячу украинцев, и значительную часть из них (я не говорю, что большинство) составляют молодые люди», — сказал Земан в интервью СNN Prima.

Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.

Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.