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В Крыму назвали неуместной идею Саркози о новом референдуме

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал идею экс-президента Франции Николя Саркози о проведении референдума в Крыму под международным наблюдением неуместной.

По его словам, высказывание Саркози о том, что Крым исторически принадлежит России, подтверждает легитимность референдума.

«Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитирует РИА Новости Смирнова.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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