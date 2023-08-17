В Крыму назвали неуместной идею Саркози о новом референдуме

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал идею экс-президента Франции Николя Саркози о проведении референдума в Крыму под международным наблюдением неуместной.

По его словам, высказывание Саркози о том, что Крым исторически принадлежит России, подтверждает легитимность референдума.

«Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — цитирует РИА Новости Смирнова.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.