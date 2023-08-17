Масштабные закупки оружия, которые проводит Польша, говорят о том, что страна готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне», — пишет Зинкевич.

Он отметил, что польское руководство, возлагая надежды на западное оружие, не учитывает опыт Украины.

По его словам, изменение тактики и стратегии может только отсрочить полное поражение ВСУ.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Польша выступает в роли агрессора. Он напомнил, что Польша разместила на своей территории более 10 тыс. американских военнослужащих и установила ракетную систему, которую сняли с корабля Aegis.