Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины
«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне», — пишет Зинкевич.
Он отметил, что польское руководство, возлагая надежды на западное оружие, не учитывает опыт Украины.
По его словам, изменение тактики и стратегии может только отсрочить полное поражение ВСУ.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Польша выступает в роли агрессора. Он напомнил, что Польша разместила на своей территории более 10 тыс. американских военнослужащих и установила ракетную систему, которую сняли с корабля Aegis.