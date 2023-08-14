Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что Польша выступает в роли агрессора

Польская сторона выступает в роли агрессора, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения России, именно Польша здесь выступала в роли агрессора», — заявил он.

Джонсон напомнил, что Польша разместила на своей территории более 10 тыс. американских военнослужащих и установила ракетную систему, которую сняли с корабля Aegis.

«Отношения между Польшей и Украиной портятся с каждым днём, они становятся всё более антагонистичными. И Польша боится, что её оставят всё расхлёбывать. Поэтому она будет пытаться спровоцировать Беларусь на конфликт в надежде, что это приведёт в действие Пятую статью Устава НАТО и заставит остальных членов НАТО вступить в бой», — отметил он.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.