В военном параде в Польше принимают участие иностранные танки Abrams
- AP
- © Czarek Sokolowski
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Утверждается, что глава государства Анджей Дуда заявил, что последние восемь лет были временем «восстановления польских вооружённых сил».
По словам действующего президента Польши, предыдущее правительство стремилось сделать обратное — сократить польские ресурсы в военной сфере.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Польша выступает в роли агрессора. Он напомнил, что Польша разместила на своей территории более 10 тыс. американских военнослужащих и установила ракетную систему, которую сняли с корабля Aegis.