В военном параде в Польше принимают участие иностранные танки Abrams

В День Войска польского 2 тыс. солдат, 92 самолёта и 200 единиц польской и иностранной военной техники, в том числе танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS, принимают участие в военном параде в Варшаве.

AP

© Czarek Sokolowski