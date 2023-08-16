Экс-советник главкома ВСУ призвал США передать Киеву кассетные бомбы для HIMARS

Экс-офицер армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс призвал Вашингтон передать Киеву кассетные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

«Если вы получите 2 тыс. кассетных реактивных боеприпасов, я думаю, что военные действия закончатся», — приводит Newsweek его слова.

В Белом доме переадресовали запрос издания по данной теме в Пентагон.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.

Авторы материала отметили, что Киеву стоит посмотреть на страны Юго-Восточной Азии, которые пострадали от американских кассетных бомб.

Ежегодно от неразорвавшихся боеприпасов там получают ранения десятки людей, и Украину ждёт та же участь.