ЕК передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ сотрудничества с Россией

В Еврокомиссии решили передать Украине и Молдавии €135 млн из программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией, выделенных на период с 2021 по 2027 год.

РИА Новости