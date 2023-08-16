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ЕК передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ сотрудничества с Россией

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В Еврокомиссии решили передать Украине и Молдавии €135 млн из программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией, выделенных на период с 2021 по 2027 год.
ЕК передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ сотрудничества с Россией
  • РИА Новости

По словам еврокомиссара по развитию и реформам Элизы Феррейры, соответствующие меры приняты в связи с проведением Россией СВО.

Ранее исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что история с замороженными российскими активами выглядит позорно для Евросоюза.

Газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников сообщила о том, что Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Украине.

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