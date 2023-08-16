ЕК передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ сотрудничества с Россией
- РИА Новости
По словам еврокомиссара по развитию и реформам Элизы Феррейры, соответствующие меры приняты в связи с проведением Россией СВО.
Ранее исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что история с замороженными российскими активами выглядит позорно для Евросоюза.
Газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников сообщила о том, что Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Украине.