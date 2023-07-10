Логвинов: история с замороженными российскими активами позорна для ЕС

Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что история с замороженными российскими активами выглядит позорно для Евросоюза.

В интервью сайту kp.ru Логвинов прокомментировал идею о передаче Украине замороженных на Западе активов России.

По его словам, в международном праве и конституционном праве государств — членов ЕС не предусмотрено оснований для отчуждения частной собственности или суверенных активов иностранного государства.

«Так что российские активы украдены, но не безвозвратно. У нас есть все общепризнанные правовые основания требовать вернуть их. И чем раньше это произойдёт, тем, возможно, с меньшими издержками для Евросоюза», — подытожил и. о. постпреда.

Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.