Логвинов: история с замороженными российскими активами позорна для ЕС
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В интервью сайту kp.ru Логвинов прокомментировал идею о передаче Украине замороженных на Западе активов России.
По его словам, в международном праве и конституционном праве государств — членов ЕС не предусмотрено оснований для отчуждения частной собственности или суверенных активов иностранного государства.
«Так что российские активы украдены, но не безвозвратно. У нас есть все общепризнанные правовые основания требовать вернуть их. И чем раньше это произойдёт, тем, возможно, с меньшими издержками для Евросоюза», — подытожил и. о. постпреда.
Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.